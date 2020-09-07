Berlin’in konuştuğu kahraman Türk

Almanya, küçük bir kızın hayatını kurtarmak için gözünü kırpmadan kendi canını tehlikeye atan İnan'ı konuşuyor. Kolu metro kapısına sıkışarak metroyla birlikte sürüklenen 6 yaşındaki kızı kurtarmaya çalışan 23 yaşındaki İnan G., uzun süre kızın kolunu bırakmayarak en azından darbeyi biraz hafifletti. Kolu kırılan ve başından ağır yaralanan kız, hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay perşembe günü meydana geldi.BERLİN'İN Wittenau metro durağında bir büfe işleten İnan G., SABAH'a yaptığı açıklamada kazayı şöyle anlattı: "8 ve 6 yaşındaki iki kız büfemin önünde duruyordu. Ben de yanlarındaydım. Anne ve babaları yoktu. O anda metro durağa girdi. Yolcular indikten sonra binenler oldu ve hareket edeceği anonsu geldi. O sırada sağımda duran küçük kız kapılar kapanırken, ani bir refleksle metroya binmeye koştu.""ABLASI bağırdı, ama durmadı. Kapı kapanınca kolu sıkıştı. O sırada metro hareket etmeye başladı. Ben de elinden yakaladım. Duracak zannettiğim metro giderek hızlandı. Hızlanınca kızla birlikte ikimiz de yere düştük ve sürüklenmeye başladık. Ancak 10-15 metre sonra elimden kaydı. Gözlerimin içine bakarak çığlıklar atıp tünele girişini hayatım boyunca unutamam."KIZIN kolu metroya sıkışır sıkışmaz çevredekiler acil düğmesine bastı, kapıyı açmaya çalıştı. Ancak metro durmadı, hızlandı. Afrikalı küçük kız ağır yaralanırken, polis inceleme başlattı. Kaç kez ve hangi süreyle acil düğmesine basıldığı, düğmeye basılmasına rağmen vagonun neden 70 metre ileride durduğu inceleniyor. Polis, metro istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.İnan G., "Kızın metroyla birlikte tünele girerken, gözlerime bakarak attığı çığlıkları unutamıyorum. İki çocuğun anne ve babası yanlarında olmadan metroda dolaşmasına anlam veremiyorum" dedi.