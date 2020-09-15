Türk karşıtlığı SPD’yi çökertti

Almanya'da 1 milyon Türk'ün yaşadığı ve ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) yerel seçimler yapıldı. Eyalette seçimin galibi Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) oldu. CDU, yüzde 34,3 oranında oy aldı. Seçimin kaybedeni olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) olarak öne çıktı. SPD, bir önceki yerel seçimlerde aldığı yüzde 31,5'lik oy oranına yaklaşamadı bile ve yüzde 24,3 oranında oy alabildi.SPD'NİN çöküşündeki en büyük etken, Türk kökenli seçmenlerin SPD'ye sırt çevirmesi oldu. Son yıllarda Türkiye karşıtlığının dozunu giderek arttıran SPD'nin Türkiye siyaseti, sonunda eline ayağına dolandı ve seçmen faturayı kesti. Sosyal Demokratlar'ın daha önce AB üyesi olma yolunda desteklediği Türkiye'ye karşı siyaseti Alman seçmenlerde de karşılığını bulmadı ve SPD, çok büyük oranda oy kaybetti.Eyalette bazı büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde ise pek sürpriz yaşanmadı. Eyaletin başkenti Düsseldorf'ta SPD'den Thomas Geisel, Köln'de partisiz Henriette Reker, Dortmund'da SPD'den Thomas Westphal, Hagen'de Erik Schulz, Herne'de Frank Dudda ve Duisburg'da Sören Link seçimleri kazanan isimler oldu.SPD büyük oy kaybına rağmen seçimlerde ikinci parti olmayı başardı. Ancak Sosyal Demokratlar, bir zamanlar kalesi olan en büyük eyalette, en büyük rakipleri CDU'nun tam 10 puan gerisinde kaldı. Yeşiller Partisi ise tam anlamıyla oy patlaması yaşadı. Yeşiller oylarını son seçime nazaran 8,3 puan artırdı ve oyların yüzde 20'sini almayı başardı. SPD'nin 6,8 puan oy kaybettiği seçimde Yeşiller en büyük kazanan oldu.IRKÇI Almanya için Alternatif Partisi (AfD) de oylarını iki misli arttırdı. Son seçimlerde oyların ancak yüzde 2,5'ini alan AfD, pazar günü yapılan seçim sonuçlarına göre yüzde 5 oy aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) oylarını yüzde 4,7'den yüzde 5,6'ya yükseltmeyi başarırken, PKK'nın Almanya'daki siyasi kolu gibi hareket eden Sol Parti bir puan kaybetti ve yüzde 4,7'den yüzde 3,8'e geriledi.