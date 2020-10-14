Az daha araba tamircisi oluyordu

Kansere karşı çok önemli çalışmaları bulunan ve bu alanda sayısız ödüle sahip olan Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün dünyayı kasıp kavurmasıyla kendisini bu alanda bir aşıya adadı. Halen aşıya en yakın isim olan Şahin, belki de Alman komşusu olmasa doktor değil, meslek eğitimi yapmış bir Türk genci, muhtemelen araba tamircisi olacaktı.UĞUR Şahin'in gençliğinde Türk gençleri genelde eğitim seviyesi düşük olan öğrencilerin gittiği Hauptschule'den mezun olur, erkekse araba tamirciliğini, kız ise kuaförlüğü meslek olarak seçerdi. İşte böyle bir dönemde, Uğur Şahin de az kalsın kendisine üniversite kapısını aralayan Gymnasium'a değil, Hauptschule'ye gönderilecekti.EĞİTİMİNİN ilk yıllarında öğretmeni tarafından Hauptschule'ye gönderilmek istenen Prof. Dr. Uğur Şahin, öğretmenini yanıltarak Gymnasium'a gitti ve ardından tıp okudu. Şahin, "Öğretmenim beni Hauptschule'ye göndermek istemişti. Ancak araya giren Alman komşumuz sayesinde Hauptschule'ye gitmekten kurtuldum" dedi. Şahin şimdi, ünlü bir bilim adamı oldu.PROF. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech şirketi dün yine heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Prof. Şahin, geliştirdikleri aşının çok başarılı olduğunu ve bu yüzden çalışmalara paralel olarak aşı üretimine başladıklarını bildirdi. Şahin yaptığı açıklamada, "Bu pandemiye bir son vermek üzereyiz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Aşının çok güvenli ve iyi olduğunu düşünüyoruz. Artık sadece onay sürecini bekliyoruz" dedi.GENELDE Türk öğrencilerin önyargılar nedeniyle gönderilmek istendiği bir okul türü olan Hauptschule, Almanya'da üniversite yolunu neredeyse imkânsız hale getiriyor. Binlerce Türk öğrencinin önyargılar nedeniyle okuyamayıp sadece meslek eğitimi yapabildiği Almanya'da Uğur Şahin şans eseri bu kaderden kurtulduğu gibi, 60'tan fazla patentin sahibi oldu