WhatsApp skandalına onay

ALMANYA'DA hükümet, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı sundu. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, mesajlaşma uygulamalarının yazışmalarının istihbarat kurumlarınca okunabilmesine olanak tanıyan İçişleri Bakanlığı tasarısının, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı.BUNA göre Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek. Federal Meclis'te de kabul edilmesi beklenen tasarının yasa haline gelmesiyle yürürlüğe girecek uygulama için Ulrike Demmer mahkeme kararı koşulu aranacak.