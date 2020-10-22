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skandalına onay

İnsan hakları, şahsi bilgileri koruma yasası konularında mangalda kül bırakmayan ’da görüşmelerinin takibine onay çıktı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
WhatsApp skandalına onay
BAKANLAR KURULU ONAYLADI
ALMANYA'DA hükümet, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı sundu. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, mesajlaşma uygulamalarının yazışmalarının istihbarat kurumlarınca okunabilmesine olanak tanıyan İçişleri Bakanlığı tasarısının, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

MAHKEME KARARI İSTENECEK
BUNA göre Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek. Federal Meclis'te de kabul edilmesi beklenen tasarının yasa haline gelmesiyle yürürlüğe girecek uygulama için Ulrike Demmer mahkeme kararı koşulu aranacak.
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