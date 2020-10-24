İki güzel insan

ALMANYA, yaptıkları fedakarlıklarla ülke gündemine oturan iki Türk'ü konuşuyor. Biri Federal Polis Okulu'nda eğitim gören Emel Altınok (26), diğeri ise henüz 13 yaşındaki Elif Lorin Polat. Emel Altınok bir lösemi hastasının yaşama tutunabilmesi için üç kez kök hücre bağışladı, hayatını kurtardı. 13 yaşındaki Elif Lorin ise ömrü boyunca hiç kesilmeyen saçlarını, kanserli çocuklar için kestirdi.POLİS okulundaki eğitimi bitmek üzere olan Emel Altınok'un kan kanseri olan bir kadın için verdiği kök hücreden sonra, kadının bir daha bağışa ihtiyacı oldu. Emel yine devreye girdi ve iki bağışla, kadının hayatını kurtardı. Emel Altınok, insanları duyarlı hale getirmek için Federal Polis Teşkilatı bünyesinde bir kampanya başlattı. Altınok, Alman Kemik İliği Bağış Bankası'na (DKMS) kaydolma çağrısında bulundu.ALTINOK'UN bu adımı, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dr. Dieter Romann'ın da dikkatini çekti. Romann, Emel Altınok'a bizzat teşekkür ederken, genç polis memur adayına övgüler yağdırdı. Emel Altınok ve Federal Polis Eğitim Merkezi Başkanı Carsten Westerkamp ile birlikte kampanyaya katılım çağrısı yapan Romann, "Emel Altınok, hiç tanımadığınız bir insan için bağış yapıp hayatını kurtarabileceğimizi gösterdi" dedi.Elif LorİnEMEL Altınok, üçüncü bağışı hiç unutmayacağını belirterek, "Telefonum çaldı ve bir bağış daha yapıp yapmayacağım soruldu. Hiç düşünmeden yine 'Evet' dedim. Çünkü yardım etmemek, mevzubahis bile olamaz" diye konuştu. İçimizi ısıtan diğer haber Wuppertal kentinde yaşayan Elif Lorin Polat'tan geldi. 8. sınıf öğrencisi olan Elif, doğduğundan beri hiç kesilmeyen saçlarını, kanserli çocuklar için kestirdi.ELİF kestirdiği saçlarını Kanserli Çocuklar Vakfı'na bağışladı. Farkındalık adına aklına böyle bir fikir geldiğini söyleyen Elif Lorin, "En büyük desteği ailemden gördüm. Doğduğum günden beri büyük bir özenle uzattığım saçlarımı çok sevmeme rağmen kestirip bağışladım. Bu hastalığın pençesinde çırpınan çocuklara bir damla umut olmak istedim. Vakfın genel merkezinden bir teşekkür belgesi geldi, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.