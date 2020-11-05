Düşmanlar çıldırdı

YOZGATLI Recep Tayyip Gültekin ile Mikail Özen'in Viyana'daki terör saldırısı sırasında yaptıkları, Türkiye düşmanları ile ırkçıları adeta kudurttu. Başta terör örgütü PKK olmak üzere ırkçılar iki gencimize linç girişimi başlattı. PKK'lılar, gençlerimizin kahramanlığını gizlemek için yalanlar ürettiler. Gençlerin Türkiye adına Suriye'de savaşa katıldığı bilgisinin de doğru olmadığı anlaşıldı.PKK'LILAR, gençlerimizin vahşi örgüte tepki gösteren paylaşımlarını da yayınlayıp, itibarsızlaştırma girişiminde bulundu. Irkçılar ise kahramanlarımızın sosyal medya hesaplarını didik didik etti ve ülkede yasaklanan bozkurt işareti yapmalarını öne çıkarıp, "Saldırıyı önceden biliyorlardı. Bu bilinçle saldırının gerçekleştiği noktaya gittiler" diye iftira attılar.BILD Gazetesi'nin başyazarı Franz Josef Wagner, başyazısında iki kahraman Türk gencimize değindi. Wagner, "Bir iyi bir de kötü dünya var. İki Türkiye kökenli genç, iyi dünyanın elçileri. Mükemmel insanlar" dedi.TÜRKİYE düşmanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri arayıp tebrik etmesini ve Türkiye'ye gittiklerinde kendisini mutlaka ziyaret etmelerini istemesini de sindiremedi. Hazımsızlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda yaptığını ifade etti.