Faşistler ayıklanacak

Almanya'nın Bremen kenti itfaiyesindeki skandalın yankıları sürüyor. Bir itfaiyecinin ihbarı sonrası teşkilattaki ırkçılığın gün yüzüne çıkmasının ardından eyalet meclisinin İçişleri Komisyonu acil olarak toplandı. İtfaiye yöneticilerinin de katıldığı toplantıda alınabilecek önlemler konuşuldu. İlk icraat İçişleri Senatörü Ulrich Maeurer'in yönetime el koyması oldu.SENATÖR, ilk etapta en erken şubat ayına kadar teşkilatın başında olacak. Teşkilata ayrıca disiplin soruşturmasını yürütmek üzere Karen Buse özel soruşturmacı olarak atandı. Rezaletin ele alındığı komisyon toplantısında, olayın sonuna kadar takip edileceği ve itfaiyenin içindeki aşırı sağcılardan temizleneceği ifade edildi. İtfaiyecilerin 'halkın gözünde değerli' oldukları vurgulandı.KOMİSYON Sözcüsü ve eyalette Yeşiller Partisi Milletvekili olan Mustafa Kemal Öztürk, Bremen kentinin ırkçılıkla mücadeleye verdiği destekle tanındığını söyledi. Öztürk, "Bu kentte faşizme tolerans tanınmaz. Olay sonuna kadar takip edilecek. Tüm ırkçıların ceza alması için çalışacağız. Kent olarak hâlâ şaşkınız. Komisyonda konuyu teşkilat yöneticileri ile de görüştük. Olay çok iğrenç ve üzücü" dedi.ÖZTÜRK, "Irkçı itfaiyecilerin can kurtarmaya giderken bilerek oyalanmaları, kadın çalışanı öldürmeyi bile düşünmeleri, dışlamaları, her sabah Nazi selamıyla selamlaşmaları kabul edilir davranışlar değil. İtfaiyeciler arasında böyle faşistler olmamalı. İtfaiyeciler halkın gözünde her zaman birer kahramandır" diye konuştu.