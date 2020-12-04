Macron camilere savaş açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye yönelik saldırıları gün geçtikçe şiddetleniyor. Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşları ile camilere 'terör yuvası' muamelesi yaparak baskı ve baskınlarını artıran Macron yönetiminin hazırladığı, "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı için geri sayım başladı. Le Figaro gazetesinin haberinde, 18 caminin kapatılacağı belirtilirken, sıkı kontrol altına alınacak 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğu aktarıldı.MACRON'UN göreve gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 cami kapatıldı. 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.