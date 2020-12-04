Haberler Avrupa Haberleri Macron camilere savaş açtı

Macron camilere savaş açtı

Son üç yılda 43 camiye kilit vuran , 18 camiyi daha kapatıyıor. 76 camiye de sıkı denetim uygulanacak

Giriş Tarihi: 4.12.2020 ABONE OL
Macron camilere savaş açtı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye yönelik saldırıları gün geçtikçe şiddetleniyor. Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşları ile camilere 'terör yuvası' muamelesi yaparak baskı ve baskınlarını artıran Macron yönetiminin hazırladığı, "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı için geri sayım başladı. Le Figaro gazetesinin haberinde, 18 caminin kapatılacağı belirtilirken, sıkı kontrol altına alınacak 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğu aktarıldı.

YASA 9 ARALIK'TA ÇIKIYOR
MACRON'UN göreve gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 cami kapatıldı. 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Macron camilere savaş açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA