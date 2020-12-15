Merkel’in yerine üç aday

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir daha adaylığını koymayacağı başbakanlığa en yakın isim, Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı olacak. Bu ismin de, Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) yeni genel başkanı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. CDU'nun yeni genel başkanı ise, 16 Ocak 2021 tarihinde sanal ortamda yapılacak kongrede belirlenecek. Başkan olan, büyük ihtimalle başbakan seçilecek.CDU yönetimi dün yaptığı açıklamada, yeni genel başkanın 1001 delegenin katılımı ile internet ortamında düzenlenecek kongrede belirleneceğini bildirdi. CDU genel başkanlığına aday olan isimler ise Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve partinin eski meclis grup başkanvekili Friedrich Merz. Merz, 2018 yılında da başkanlığa adaylığını koymuş, ama yenilmişti.CDU genel başkanlığına en yakın aday olarak Armin Laschet gösteriliyor. Delegelerin Laschet'i genel başkan seçmesi durumunda Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı, 26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak genel seçimlerin kazanılması durumunda Almanya başbakanı olacak. Türkiye'ye ve Türklere yakınlığı nedeniyle "Türk Armin" lakabıyla anılan 59 yaşındaki Armin Laschet, aynı zamanda CDU yönetiminin gönlündeki aday.LASCHET, üç yıldır ülkenin nüfus bakımından en büyük eyaleti ve en güçlü CDU eyalet teşkilatına sahip olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Başbakanı. Laschet, Türklere en yakın aday olarak da göze çarpıyorKAZANMA şansının en az olduğu düşünülen son aday ise Norbert Röttgen. CDU genel başkanlığına en uzak aday olarak gösterilen Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, 55 yaşında. 26 yıldır Federal Meclis'te milletvekili olan Röttgen, 2009 ile 2012 arasında Çevre Bakanlığı yaptı. 2014 yılından beri Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'nı yürütüyor. Röttgen kamuoyu anketlerinde farkı kapatsa da, şansı yok gibi.-1994 arasında Avrupa Parlamentosu, 1994-2009 yılları arasında ise Alman Federal milletvekilliği yapan 65 yaşındaki Merz, 2018 yılında da CDU Genel Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Merkel'in istediği aday Annegret Kramp Karrenbauer'e yenildi. Yıllarca dünyanın en büyük yatırım fonu olan ABD'nin Blackrock Fonu'nun yönetim kurulu üyeliğini yapan Merz, milyoner bir politikacı.Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yapan fayans ustası Mehmet Çelebi şimdi de Başbakan Merkel'i resmettiBADEN Württemberg Eyaleti'ne bağlı Heidelberg kentinde yaşayan fayans ustası Mehmet Durmuş Çelebi (52), Almanya Başbakanı Angela Merkel'in portresi için 40 bin mozaik taşı kullandı. 23 yıldır Almanya'da yaşayan Çelebi, "15 yıldır ülkeye hizmet veren Merkel'in portresi için 40 binden fazla taş ile 100'den fazla renk kullandım. 198x240 santim ebatlarındaki bu portreyi ben ve ailem adına Noel hediyesi olarak kendisine vermek istiyorum, bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Fayans ustası Çelebi, daha önce de Almanya, Hollanda ve İtalya'dan getirttiği birer santimetrelik taşlar ile 6 ay süren bir çalışmayla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın portresini yapmıştı.