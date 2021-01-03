Yeni yıl yemeği jesti

2021'İailesiyle karşılayan ünlüler arasında Sıla Şahin de vardı. Şahin kutlamayı evine taşıyarak ailesine yeni yıl yemeği hazırladı. Bu anları Instagram hesabında paylaşan Şahin, "Harika bir yeni yıl dilerim" notunu da düştü. 2021'e evlerinde girmelerine rağmen yeni yıl hazırlığını ihmal etmeyenler arasında ünlü sunucu Nazan Eckes de vardı. Eckes, sosyal medyasında paylaştığı yeni yıl kombiniyle takipçilerini büyüledi. Eckes, "Bir parti olmasa bile hoşçakal 2020, gitme vaktin geldi" mesajını verdi.