Almanya kolları sıvadı

Almanya'da koronavirüse karşı aşılama çalışması 27 Aralık günü başladı. O günden beri ülkede 188 bin 553 kişiye aşı yapıldı. Nüfusun yüzde 70'inin aşılanması istenirken, ülkede halkın aşı olma isteğini artırmak için büyük çaplı kampanya da başlatıldı. Federal Sağlık Bakanlığı, Robert Koch Enstitüsü ve Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nin reklam kampanyası için 25 milyon euroluk bütçeKAMPANYANIN sloganı, "Almanya korona aşısı için kolları sıvıyor" oldu. Kampanyanın afişleri dijital reklam panolarına yansıtılmaya başlandı. TV ve radyo spotları gösterime girdi. İki aşamalı kampanyanın ilk ayağında risk altındaki gruplara öncelik verilmesinin önemi vurgulanacak ve 'En çok tehlike altında olan korunmalı' mesajı verilecek. İkinci aşamada ise, nüfusun geri kalanı aşı olmaya motive edilecek. FRANKFURT