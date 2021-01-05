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Aşıda çuvalladı

Almanya aşı siparişinde yaşanan gecikmeyi tartışıp sorumlu ararken, Sağlık Bakanı’nın elinden yetki alıp AB’ye devreden Merkel sorumlu olarak gösterildi

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Aşıda çuvalladı
SİPARİŞTE GECİKTİLER
ALMANYA günlerdir korona aşısının tedarik edilmesindeki sıkıntının kaynağını tartışırken, sorumlu olarak Başbakan Angela Merkel gösterildi. 27 Aralık'ta aşı merkezlerinin hizmete girmesine rağmen yetersiz aşıdan dolayı aşılama yapılamaması, diğer ülkelerin ise erken dönemde aşı siparişi vermeleri tartışmayı alevlendirdi.

YETKİ ELİNDEN ALINDI
GÖZLER ilk olarak Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'a çevrilmişken, aşı siparişinde gecikmenin nedeni olarak Merkel gösterildi. Yaz başında Spahn'ın Fransız, İtalyan ve Hollandalı mevkidaşlarıyla işbirliği yapıp AstraZeneca aşısı siparişi verdiği, ancak yetkisinin alınıp AB Komisyonu'na devredildiği ortaya çıktı. Almanya bu nedenle tek başına hareket edemedi.

Murat TOSUN / BERLİN
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Aşıda çuvalladı
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