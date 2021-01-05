Aşıda çuvalladı

ALMANYA günlerdir korona aşısının tedarik edilmesindeki sıkıntının kaynağını tartışırken, sorumlu olarak Başbakan Angela Merkel gösterildi. 27 Aralık'ta aşı merkezlerinin hizmete girmesine rağmen yetersiz aşıdan dolayı aşılama yapılamaması, diğer ülkelerin ise erken dönemde aşı siparişi vermeleri tartışmayı alevlendirdi.GÖZLER ilk olarak Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'a çevrilmişken, aşı siparişinde gecikmenin nedeni olarak Merkel gösterildi. Yaz başında Spahn'ın Fransız, İtalyan ve Hollandalı mevkidaşlarıyla işbirliği yapıp AstraZeneca aşısı siparişi verdiği, ancak yetkisinin alınıp AB Komisyonu'na devredildiği ortaya çıktı. Almanya bu nedenle tek başına hareket edemedi.Murat TOSUN / BERLİN