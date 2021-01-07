İkinci dalga önlenemiyor

KORONAVİRÜS salgınında ikinci dalga Almanya'yı fena vurdu. Kasım ayından bu yana günlük vaka ve ölüm sayıları üst üste rekor kırıyor. Ülkede aktif koronavirüs bulaşmış 321 bin 300 kişi bulunurken, dün son 24 saatte 1019 kişi yaşamını yitirdi ve toplam ölenlerin sayısı 36 bin 537'ye yükseldi. Almanya bu rakamlardan sonra tedbirlere yenilerini ekledi, ancak salgın durdurulamıyor.ÜLKEDE 2 Kasım'dan bu yana süren ve 16 Aralık'ta sertleştirilen kısıtlamalara seyahat yasağı da eklendi. Akşam sokağa çıkma yasakları, özel toplantılara kısıtlamalar, alkol satışına yasak, yılbaşında havai fişek atma yasaklamaları gibi önlemler işe yaramadı. Aşı karşıtı binlerce kişi hafta sonları sokaklara dökülüp gösteri yapmaya devam edince virüs yayılıyor. FRANKFURTBAŞBAKAN Angela Merkel, her fırsatta insanları mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaya davet etti. Son olarak ise "Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri ağır bir yük altında. Bazı hastanelerde sınıra ulaştık. Bu da bizim bugün geniş çaplı önlemler almamıza sebep oldu. Özellikle dikkatli olmamız gerekiyor. Yeni önlemlerin sert olduğunu biliyoruz" dedi.Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk ise koronanın ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Krematoryumdaki çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronadan ölenlerin cesetleri geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz" dedi.