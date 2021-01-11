Densiz faşist

İslam düşmanlığı konusunda pabucu kimselere bırakmayan Hollanda'nın faşist lideri Geert Wilders, İslam'ı yine seçim malzemesi yaptı. Seçim programını duyuran faşist liderin partisi, vaatleri arasına İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulmasını aldı. Programda, İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen alınmaması, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla İslam'ın yayılmasının yasaklanması da var.Partisi'nin (PVV), resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi hazırladığı 2021-2025 yılı programında ayrıca, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Çifte vatandaş olanlar için seçme ve seçilme hakkı verilmeyeceği de söz konusu programın maddelerinden biri oldu. AMSTERDAMHER seçim öncesi ortaya çıkıp göçmen ve İslam düşmanlığı söylemleri ile oy toplamaya çalışam Wilders, her defasında daha fazla saçmalıyor. Wilders son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Wilders, düşmanlık tohumları ekmeye 2008'de hazırlattığı Fitne adlı filmi ile başlamıştı. 2011 seçimleri öncesi derdinin İslam ile olduğunu dile getiren Wilders, ülkede Müslüman sayısını azaltmak istediğini ifade etmişti.