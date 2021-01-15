Aşı olanlara tatil ayrıcalığı

AVRUPA Birliği (AB), gelecek hafta aşı olanların üye ülkelerde seyahat etmesiyle ilgili öneriyi görüşecek. Öneri Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, aşı olanların AB içinde seyahat edebilmesine imkan tanınmasını istedi ve uygulamanın aşı yaptırmayı cazip hale getireceğini belirtti.BUNUN için AB'de geçerli ortak bir aşı karnesinin olması gündemde. Avrupa Parlamentosu'nda muhafazakar partiler grubu EVP Başkanı Manfred Weber de AB'nin ortak bir aşı sertifikasından yana olduğunu belirtti. Weber, "Aşı olan insanlar, bir sertifikayla seyahat edebilmeli. Ülkeler ayrı aşı karnesi uygulamasın" dedi./ BERLİN