Berlin’de göçmen devrimi

Almanya'da göçmenler her alanda dışlanırken, Berlin Eyaleti'nden örnek bir adım geldi. Eyalet, kamu sektöründe yüzde 35 göçmen kotasını yürürlüğe koymak istiyor. Berlin'de hükümet partileri, hazırlanan yasa tasarısı üzerinde uzlaştı. Tasarının yasalaşıp eylül ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yasa ile eyalet, eyalet bünyesinde görevlendireceği personelin yüzde 35'inin göçmen kökenli olmasına mecbur bırakılacak.TASARIDA, "Kamuda görevli olan göçmen kökenli insanların oranının Berlin nüfusuna orantılı hale getirilmesi" ibaresi yer alıyor. Başkentte her üç kişiden biri göçmen kökenli ve Türk nüfusu bu kentte oldukça yoğun. Nüfusun üçte biri göçmen kökene sahip olduğu için, kamuda görevli kişilerin de en az yüzde 35'inin göçmen kökene sahip olması gerekiyor. Yapılan araştırmaya göre halen kamudaki göçmen kökenlilerin oranı sadece yüzde 12.'KOTA ŞART' BERLİN Uyum Senatörü Katarina Niewiedzial ikinci veya üçüncü nesil insanların artık sürekli engellerle karşı karşıya kalmaktan bıktığını belirterek, bu kotanın şart olduğunu dile getirdi. Buna göre bundan böyle iş başvurularında göçmen kökenli olmak, artı puan olarak kabul edilecek. Niewiedzial bunun "katı bir kota" olmadığını, ama amacın düzenli olarak kamuda görevli göçmen kökenlilerin oranını artırmak olduğunu söyledi.