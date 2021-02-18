Koronavirüsle 10 yıl beraberiz

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün gelecek 10 yıl için bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor. Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama halen başaracak çok şey var" diye konuştu.Şahin, Comirnaty adını verdikleri aşılarını tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istediklerini söyledi ve "Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz" dedi ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Dr. Özlem Türeci ise aşının dağıtımı ve erişiminde eşitlik sağlamak istediklerini belirtti. Türeci, depolama ve nakil zorluklarının olduğunu aktardı.Türeci, salgının benzeri görülmemiş bir boyuttaki sağlık krizi olduğuna işaret ederek, aşıyı geliştirirken birçok engeli aştıklarını, benzer şekilde şimdi de aşının dağıtımında engellerin üstesinden gelmek zorunda olduklarını ifade etti. Türeci, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıya erişiminin gelişmiş ülkelere kıyasla daha zor olduğunu söyledi.Prof. Dr. Uğur Şahin, konuşmasında korona aşısı projesine başlarken finansmanın nasıl olacağını bilmediklerini belirterek, "Bu projeyi nasıl finanse edeceğimizi bilmiyorduk. Örnek vermek gerekirse, gelecek iki yıl için toplam bütçemiz 350 milyon dolardı ve projenin 1.5 milyar civarında giderinin olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.