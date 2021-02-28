Türk işçiler açlık grevinde

Almanya'da birçok alanda faaliyet gösteren Wisag, koronavirüsten çok etkilendiğini ileri sürerek tenkisata gitti. Çoğu Türk olan 230 işçiye çıkış veren şirket, neredeyse tamamı 21 yıllık geçmişe sahip olan eski işçilerden kurtulup, daha düşük maaşla yeni işçi alımı planlıyor. Dev bir holding olan Wisag'a tepki gösteren Türk işçilerden 5'i, açlık grevine başladı.ŞİRKETTE 21 yıldır çalışan Abdülkasım Terzi (44), Özkan Aydoğdu (39), Cemalettin Benli (53) ve Köksal Kına (42) 4 aydan beri maaş alamadıklarını belirtti. Açlık grevine giden Terzi, Aydoğdu, Benli ve Kına'ya kendi mesai arkadaşları gibi Opel işçisi Metin Yıldız da destek verdi. Yıldız da açlık grevine katılırken, "Bu yıl belki hiç yapmadıkları 1.9 milyar euroluk ciro yapmalarına rağmen 230 işçiyi çıkarttılar" dediHAVAALANINDA yer hizmetlerinden otobüs şoförlüğüne kadar çeşitli meslekler icra eden işçilerden Talat Kurt, "Burada işverenin amacı belli. Eski işçileri çıkartıp, yerlerine daha düşük ücretlere çalıştırabilecekleri yeni işçiler almak. Devletten teşvik almalarına rağmen bizi mağdur ediyorlar. Teklif ettikleri tazminat ise tam skandal. Kişi başına, 21 yıllık hizmetimiz olsa dahi, 4 bin euro veriyorlar" dedi."Şirket şimdi bizi taşeron firmaya devretmek istiyor. Yani asıl şirketle işimiz kalmayacak, taşeron firmaya çalışacağız. Biz bunu reddettiğimiz için çıkışımızı verdikleri gibi, dört aydır da maaş ödemiyorlar" diye konuştu. Aralarında çocuk okutan, kredi borcu olan, ev kredisi ödeyen arkadaşları olduğunu belirten işçiler, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Biz bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.