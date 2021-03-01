Aşı yapılanlara virüs bulaşmıyor

KORONAVİRÜS aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılanmış kişilere artık virüsün bulaşmadığını açıkladı. PCR testi pozitif olan ve bu nedenle potansiyel bulaştırıcı olanların sayısının aşılanmadan sonra yüzde 92 azaldığını belirtti. Şahin, "Yeterli insan aşılandıktan sonra pandemi etkili şekilde kontrol altına alınabilecek" dedi.İSRAİL'DE 560 bin aşılanmış kişi üzerinden araştırma yapıldığını ve söz konusu sonucun bu araştırmadan çıktığını aktaran Şahin, "Aşımız İngiliz mutasyonuna karşı da etkili. Farklı ve kritik bir varyant da ortaya çıksa mevcut aşımıza üçüncü bir doz daha ilave edebiliriz. Böylece varyantlara karşı daha güçlü bağışıklık sağlarız" diye konuştu.AŞILAMAYLA birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün mayıs ve haziran aylarında gerçekleşeceğini söyleyen Uğur Şahin, aşının 1.5 yılda bir uygulanmasını tavsiye etti. Şahin, "Korona salgınından çok şey öğrenilmesi gerekiyor. Şimdiden ileride olabilecek salgınlara hızlı tepki verilebilir. Öğrenilecekler sayesinde daha hızlı aşı geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.