Vefakar anne yılın kadını

Ruhr Veliler Birliği, geleneksel olarak verdiği Yılın Emekçi Kadını Ödülü'nü bu yıl çocuklarının yakalandığı lösemiden dolayı büyük sıkıntı yaşayan Serap Yöndem Yulu'ya verdi. Birlik, "Yulu, yaşamının önemli bir bölümünü hasta çocuklarına adamış vefakâr bir anne. Azmin ve mücadelenin simgesi bir kadın. Acılarını açık bir yüreklilikle kaleme alıp, öncelikle kadınlara ve benzer kaderi paylaşan tüm insanlara güç verdi.Kitaplarının gelirini Kanserle Dans Derneği'ne bağışlayıp, tüm kanser hastaları ve yakınlarına umut ışığı yaktı. Özverili örnek tutum ve çalışması dolayısıyla bu ödülü hak etti" açıklamasında bulundu. Yulu ise, "Çok mutlu oldum" dedi./ ESSEN