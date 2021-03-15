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Vefakar anne

Kızını lösemi hastalığından yitiren, oğlu da lösemiye yakalanan , yaşadıklarını kitaplara döktü. Kitap gelirini çocuklara bağışlayan Yulu, ‘’ seçildi

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Vefakar anne yılın kadını
Ruhr Veliler Birliği, geleneksel olarak verdiği Yılın Emekçi Kadını Ödülü'nü bu yıl çocuklarının yakalandığı lösemiden dolayı büyük sıkıntı yaşayan Serap Yöndem Yulu'ya verdi. Birlik, "Yulu, yaşamının önemli bir bölümünü hasta çocuklarına adamış vefakâr bir anne. Azmin ve mücadelenin simgesi bir kadın. Acılarını açık bir yüreklilikle kaleme alıp, öncelikle kadınlara ve benzer kaderi paylaşan tüm insanlara güç verdi.

Kitaplarının gelirini Kanserle Dans Derneği'ne bağışlayıp, tüm kanser hastaları ve yakınlarına umut ışığı yaktı. Özverili örnek tutum ve çalışması dolayısıyla bu ödülü hak etti" açıklamasında bulundu. Yulu ise, "Çok mutlu oldum" dedi.

Tevfik KARA / ESSEN
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Vefakar anne yılın kadını
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