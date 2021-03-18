Dedesi de Çanakkale gazisiydi

Kore Savaşı'na telsiz operatörü olarak katıldı. Üç yıl vatani görevini yaptı. Daha sonraki yaşamını Almanya ile Türkiye arasında sürdüren Kore gazimiz Minas Kaya (91) ölümü ile birlikte vatan sevgisinin ne demek olduğunu herkese gösterdi. Minas Kaya'nın büyük oğlu Murat Kaya (62), "Babamın dedesi de Çanakkale'de savaşmış. O da Çanakkale gazisiymiş. Babam bize büyük dedemin mezarının Yozgat'ta olduğunu, üzerinden yol geçtiği için kaybolduğunu söyledi" dedi.Ermeni asıllı gazimizin oğlu, "Babam Türkiye'yi çok seviyordu. Türkiye sevgisini bize devrettiler. Annemle 6 ay Türkiye'de 6 ay Bremen'de kalırdı. Bize, 'Nerede ölürsem beni oraya gömün. Türkiye'de ölürsem askeri törenle kaldırılırım. Eğer Almanya'da ölürsem bu görevi siz yapacaksınız. Tabutuma Türk bayrağı örtün' diye vasiyet etti. Tüm dinlere saygılıydı. O nedenle hem Fatihalarla hem de başka dinlerin dualarıyla defnedildi. " diye konuştu.Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, gazimizin mezarını ziyaret ettikten sonra aileye taziye ziyaretinde bulundu. Başkonsolos, "Türkiye sevdalısı gazimizin vefatı bizleri çok üzdü. Keşke hayattayken tanışma imkânım olsaydı. Türk Bayrağıyla uğurlanmak istemesi bizleri çok duygulandırdı. Minas amcanın hem de ailesinin Türk toplumuna büyük katkıları olmuş. Çocuklarını da çok iyi yetiştirmişler, iyi ki varlar" diye konuştu.BAŞKONSOLOS Kaya'nın ziyareti sırasında Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da aile fertlerini arayıp başsağlığı diledi. Büyükelçi Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti sizin yanınızda" dedi.