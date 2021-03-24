Çocuklar için Nazan’lı kampanya

Almanya'nınen büyük çocuk yardım kuruluşlarından SOS Kinderdorf'un başlattığı kampanya, Almanya'da her 13 dakikada bir, bir çocuğun ailesinden alındığına dikkat çekiyor. 2006 yılından beri SOS Kinderdorf'un elçisi olan Nazan Eckes, "Her 13 dakikada bir, bir çocuk ailesinden koparılıyor. Buna engel olmalıyız" diye konuştu.ECKES bu konuda, "Birlikte aileleri ve çocukları güçlendirebiliriz" dedi. Borussia Dortmundlu ünlü milli futbolcu Marco Reus ve ünlü müzisyen Joris ile kameralar karşısına geçen Nazan Eckes, kampanya kapsamında Düsseldorf'taki eğitim merkezinde çocuklarla sohbet etti.