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Giriş Tarihi: 24.3.2021

Çocuklar için Nazan’lı kampanya

İBRAHİM TAŞ
Çocuklar için Nazan’lı kampanya

Sunucu , ’nın en ünlü futbolcularından ve ünlü müzisyen ile birlikte çocuklar yararına bir kampanyaya katıldı. Amaç, çocukları şiddetten korumak

Almanya'nın en büyük çocuk yardım kuruluşlarından SOS Kinderdorf'un başlattığı kampanya, Almanya'da her 13 dakikada bir, bir çocuğun ailesinden alındığına dikkat çekiyor. 2006 yılından beri SOS Kinderdorf'un elçisi olan Nazan Eckes, "Her 13 dakikada bir, bir çocuk ailesinden koparılıyor. Buna engel olmalıyız" diye konuştu.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ
ECKES bu konuda, "Birlikte aileleri ve çocukları güçlendirebiliriz" dedi. Borussia Dortmundlu ünlü milli futbolcu Marco Reus ve ünlü müzisyen Joris ile kameralar karşısına geçen Nazan Eckes, kampanya kapsamında Düsseldorf'taki eğitim merkezinde çocuklarla sohbet etti.
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Çocuklar için Nazan’lı kampanya
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