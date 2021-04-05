Ayla finalde

İsveç'te aşçıların yeteneklerini sergilediği televizyon programı Masterchef yarışmasında, üniversite öğrencisi olan Ayla Canpunar, 40 kişi ile başlayan yarışmada rakiplerini bir bir eleyerek finale kaldı. Yarı final elemesinde başarılı performansıyla rakibini eleyen Ayla, yaşadığı sevinçle gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşadı. 9 yaşından itibaren kurduğu en büyük hayaline şu an çok yakın olmanın mutluluğunu hissettiğini sosyal medya hesabındaki paylaşımında ifade eden Ayla, "İnanamıyorum, finaldeyim. Kendimle gurur duyuyorum. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Ayla, özellikle elemelerde hazırladığı Türk yemekleriyle Avrupalı Türklerin sevgisini kazandı.Sümeyye YAĞCI