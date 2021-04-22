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Giriş Tarihi: 22.4.2021

Hakan Güneş başkanlığa koşuyor

Fatih YILMAZ
Hakan Güneş başkanlığa koşuyor

Almanya’nın ’nde bulunan Sandhausen kasabasında belediye başkanlığına aday olan Hakan Güneş ilk turu kazandı. Güneş, ikinci turda başkanlığa en yakın aday

Geçtiğimiz pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarına göre Hakan Güneş (27), oyların yüzde 43.95'ini alarak birinci oldu. Hıristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) aday olan genç hukukçu, en yakın rakibi olan bağımsız aday Timo Wangler'e fark attı. Wangler, SPD ve FDP'nin desteğine rağmen oyların ancak yüzde 20.87'sini alabildi. 9 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde SABAH'a konuşan Güneş, "Destek olan herkese teşekkür ederim. 9 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde yine Sandhausen şehrimiz için birlik olalım, başarabiliriz" dedi. Hakan Güneş, 9 Mayıs'taki seçimi ilk sırada tamamlarsa, 16 yıl aradan sonra belediye başkanlığını bırakacak olan Georg Kletti'nin makamına oturacak.
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Hakan Güneş başkanlığa koşuyor
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