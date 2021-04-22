Hakan Güneş başkanlığa koşuyor

Geçtiğimiz pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarına göre Hakan Güneş (27), oyların yüzde 43.95'ini alarak birinci oldu. Hıristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) aday olan genç hukukçu, en yakın rakibi olan bağımsız aday Timo Wangler'e fark attı. Wangler, SPD ve FDP'nin desteğine rağmen oyların ancak yüzde 20.87'sini alabildi. 9 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde SABAH'a konuşan Güneş, "Destek olan herkese teşekkür ederim. 9 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde yine Sandhausen şehrimiz için birlik olalım, başarabiliriz" dedi. Hakan Güneş, 9 Mayıs'taki seçimi ilk sırada tamamlarsa, 16 yıl aradan sonra belediye başkanlığını bırakacak olan Georg Kletti'nin makamına oturacak.