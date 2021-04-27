‘Eyalet Başbakanı Belit olsun’

ALMANYA'NIN en büyük şehirleri arasında bulunan Hannover'de 2019 yılındaki seçimleri kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Belit Onay (40) sempati toplamaya devam ediyor. Eyalet genelinde yapılan ve "Eyalet Başbakanı kim olsun" sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yüzde 24.5'i, "Belit Onay" cevabını verdi.HANNOVER Belediye Başkanı olarak halkın sevgisini kazanan Belit Onay bu sonucun sevindirici olmasına karşın, şimdilik başbakanlık düşünmediğini bildirdi. Hannover'i çok sevdiğini söyleyen Onay, "Ankete göre Hannover bölgesinde bir numarayım. Bu benim için çok önemli bir gelişme" dedi.