Müslümanlara büyük ayıp

PROJE, 17'ye karşı 22 oyla reddedildi. Şehir merkezindeki Weinsberger Strasse'de yapılması planlanan proje 800 kişilik bir cami, kültür merkezi ve sosyal alan içerecekti. Sadece SPD ile Yeşiller'in desteklediği projeye CDU, FDP ve Hür Seçmenler karşı çıktı. Bu partiler projenin büyüklüğü, olası trafik sorunu gibi bahaneleri öne sürdü.HEILBRONN Cami Derneği Başkanı Erdinç Altuntaş belediye meclisinin tamamen siyasi bir karar verdiğini belirtti. Altuntaş, "Bugüne kadar yaptığımız 1 milyon euroya yakın masrafı geri talep edeceğiz. Şehir merkezinde bir cami olmasını istemediler. Pes etmeyeceğiz, hukuki bir süreç başlatacağız" dedi.