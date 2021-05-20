Mustafa’nın hayalleri yarım kaldı

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde yaşayan ve makinist olan Mustafa Kulaç, önceki gün Dortmund'dan Bochum'a yük treni çekerken saat 03.20'de meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. 29 yaşındaki Samsunlu genç, ray anahtar sisteminde teknik arıza meydana gelince trenden inerek arızayı gidermeye çalıştı. O sırada yan raydan geçen hızlı trenin rüzgârına kapılan Kulaç, trenin altında kaldı.TÜM sevenleri yasa boğulurken, Kulaç'ın düğün hazırlıkları içerisinde olduğu haberi yürek dağladı. Geçtiğimiz yıl ocakta Paderborn kentindeki bir alışveriş merkezinde mağaza müdürü olan kız arkadaşı Mine Y.'ye romantik bir evlilik teklifi yapan Mustafa'nın, haftaya nikah masasına oturacağı, önümüzdeki ay içerisinde de düğününü yapacağı ifade edildi.MUSTAFA Kulaç'ın alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği evlilik teklifi, Alman basınına da konu oldu. Tüm akrabaları ile alışveriş merkezini organize eden Kulaç, zemine güllerden kalp yaptı. Akrabalarına güller dağıtan Kulaç, sevgilisini anons ettirdi. Çağrıldığı noktaya giden Mine Y., herkesin kendisine gül vermeye başlaması ile şaşkına döndü, evlilik teklifi alınca hemen kabul etti. Kulaç, "Restoranda klasik teklif yerine akılda kalıcı, orijinal teklif olsun istedim" demişti.