Yine başörtüsü faşizmi

EŞİ ve dört yaşındaki çocuğu ile domates fidesi ve bahçe malzemeleri almak için Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Garbsen'de bir dükkana giden Ayşe T., işletme sahibinin İslamofobik tutumu ile karşılaştı. İşyeri sahibinin yanlarına yanaşarak, "Ya başörtünü çıkar ya da çık" dediğini ifade eden Ayşe T., "Bunu duyunca dondum kaldım. Müşteriler de tepki gösterdi" dedi.BAŞÖRTÜSÜNÜ çıkartmayacağını söyleyip mağazadan ayrıldığını dile getiren Ayşe T., "Eşim ve çocuğum benim gibi yaşanan olayın şokundan bir süre çıkamadı. Yaşadığım ayrımcılığı sosyal medyadan paylaşınca inanılmaz destek geldi. İşveren gelen tepkiler üzerine mağazasını kapatmış. Dükkan sahibinden davacı olacağım" dedi. İşyeri sahibi ise kendisini, "Faşist değilim. Yanımda Türk çalışan var" diye savundu.