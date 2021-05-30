Avusturya camileri hedef gösterdi

Camilerin fişlenmesi toplantısına Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mouhanad Khorchide ve Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan katıldı. "Siyasal İslam Haritası" adıyla hazırlanan sitede yer verilen 623 cami ve eğitim kurumlarının hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri ve adresleri gibi çeşitli bilgiler paylaşılıyor. AVUSTURYA İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural bunu, "Müslümanları toplum ve demokratik hukuk düzeni için potansiyel tehlike olarak damgalamaya yönelik girişim" olarak değerlendirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) politikacı Muhammed Yüksek ise, "Yarın bir cami yakılır ya da saldırıya maruz kalırsa, bunun sorumlusu hükümettir" dedi.