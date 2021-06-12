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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Camide aşı kampanyası

Mustafa AKBABA
Camide aşı kampanyası

Başbakanı , Nürnberg’deki ’nde aşı kampanyası başlattı. Söder, “Korkuları bu kampanyalarla yeneceğiz” dedi

SIRA KÜLTÜR DERNEKLERİNDE
NÜRNBERG Büyükşehir Belediyesi ile DİTİB Nürnberg 'nin girişimleri sonrası hayata geçirilen kampanyanın açılışını gerçekleştiren Söder, "Toplumun bazı katmanları aşıdan korkuyor. Bu korkuyu gidermek için DİTİB ile işbirliği yaptık. Daha sonra kültür derneklerine gideceğiz" dedi.

AŞI BULMADA ZORLANIYORUZ
SÖDER, konuşmasında aşılanmanın önemine de değindi ve aşı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Kampanya öncesi camide aşı olacağını açıklayan Nürnberg Belediye Başkanı sözünü tutarak kampanyada ilk aşısını oldu. Cami lokalinde gerçekleşen kampanyanın açılışında Nürnberg Başkonsolosu de yer aldı. İlk gün 500 kişi aşılandı.
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Camide aşı kampanyası
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