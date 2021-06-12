Camide aşı kampanyası

SIRA KÜLTÜR DERNEKLERİNDE
NÜRNBERG Büyükşehir Belediyesi ile DİTİB Nürnberg Eyüp Sultan Camisi
'nin girişimleri sonrası hayata geçirilen kampanyanın açılışını gerçekleştiren Söder, "Toplumun bazı katmanları aşıdan korkuyor. Bu korkuyu gidermek için DİTİB ile işbirliği yaptık. Daha sonra kültür derneklerine gideceğiz" dedi.
AŞI BULMADA ZORLANIYORUZ
SÖDER, konuşmasında aşılanmanın önemine de değindi ve aşı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Kampanya öncesi camide aşı olacağını açıklayan Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König
sözünü tutarak kampanyada ilk aşısını oldu. Cami lokalinde gerçekleşen kampanyanın açılışında Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz
de yer aldı. İlk gün 500 kişi aşılandı.