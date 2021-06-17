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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Başbakan Merkel’in sözü havada kaldı

İSMAİL EREL
Başbakan Merkel’in sözü havada kaldı

Başbakan Merkel “NSU’yu çözeceğim” diye söz verdi. Federal ve eyalet araştırma komisyonları kuruldu. , NSU’yu çözmek şöyle dursun, komisyona, NSU belgelerini böyle karartarak verdi

ŞEFFAFLIK BİR YERE KADAR
SKANDAL, NSU'nun işlediği beşinci cinayet olan cinayetini araştıran Mecklenburg Vorpommern Eyaleti NSU Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nda yeni bir boyuta ulaştı. "Cinayetleri aydınlatacağız" sözünün tutulmadığı gibi, gizli servisin skandalı örtbas etmek için hâlâ dosya kararttığı ortaya çıktı.

DOSYA VERMEDİLER
MECLİS Araştırma Komisyonu üyesi olan Milletvekili , Eyalet İçişleri Bakanlığı ile gizli servisi sert dille eleştirdi. Barlen, "Bazı sorularla ilgili talep ettiğimiz dosyaları vermediler. Verdikleri birçok dosya ise tamamen karartıldı, sansürlendi" dedi ve komisyonun seçimlerden sonra da çalışmasına devam etmesini istedi.

GİZLİ SERVİS ENGELİ
de gizli servisi, soruşturmayı engellemekle suçlarken, ırkçı bile gizli servise tepki gösterdi. AfD, "Bu, gizli servisin nasıl politize edildiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı. Sadece partiler değil, kurbanın kardeşi da şimdiye kadar elde edilen sonuçtan memnun değil.

'ARTIK YANIT VERİN'
ARAŞTIRMA Komisyonu önünde ifade veren Mehmet Turgut'un kardeşi Mustafa Turgut, "Abim hiçbir suçu olmadığı halde hayattan koparıldı. Artık biz sorularımıza yanıt bulmayı umuyoruz. Yani verilenden çok daha fazla cevap almak istiyoruz. Abim öldürüldüğünde henüz 12 yaşındaydım. Açık kalan soruların cevabının bir an önce verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Başbakan Merkel’in sözü havada kaldı
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