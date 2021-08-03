Köpeklerini ararken can verdiler

Uzun yıllar Almanya
'da çalıştıktan sonra 15 yıl önce Türkiye
'ye yerleşme kararı alan Yigitokur çiftinin ilk tercihi Manavgat
'ın Side Mahallesi
oldu. Burada 5 yıl yaşayan çift, Kalemler Mahallesi'ndeki müstakil eve geçti. Hem Side
hem de Kalemler bölgesinde çok sevilen Fahri (60) ve Andrea Hertmann
Yiğitokur'un (58) çocukları olmadı. Çift, köpekleri ile yaşadıkları müstakil evde mutlu bir yaşam sürüyordu.
KÖPEKLERİ İÇİN ÖLMÜŞLER
28 TEMMUZ günü, alevlerin oturdukları eve yaklaştığı sırada, kendilerinden çok köpekleri için endişeye kapılan çift, yangından korkup kaçan Tobias isimli köpeklerini bulmak için canlarını hiçe sayarak ormanlık alana girdi. Yiğitokur çifti, evlerine 500 metre mesafede alevlere teslim oldu. Çiftin çok sevdiği köpekleri geri döndü, ancak sahiplerini bulamayınca kapı önüne yatıp bekleyişe başladı.
KIZ ÖĞRENCİ OKUTUYORLARDI
ÇİFTİN arkadaşları Zakir Çoban
ve Bülent Kartal
, "Yangından korkup kaçan köpeklerini bulmak için yangının devam ettiği ormana girmişler. Çok hayvanseverdiler. Çocukları yoktu ve okuyan kız öğrencilere düzenli olarak yardım ediyorlardı. Yangın sırasında köpeklerini düşündüler, kurtaralım derken vefat ettiler. Dört gün aradık. AKUT buldu" dedi.
TOBİAS'IN VEFASI YÜREK BURKTU
SAHİPLERİNİN geleceği umuduyla ev kapısı önünden ayrılmayan ve patilerinde yanık izi olan Tobias'ı Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği sahiplendi. Veterinerde tedavi ettirilecek olan Tobias, derneğin İstanbul
'daki çiftliğinde bakıma alınacak.