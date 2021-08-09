Aşılama 38 bin 300 ölümü önledi

Enstitü, koronavirüse karşı aşılamanın önemine dikkat çekmek ve aşının ne denli etkili olduğunu anlatmak adına model hesaplama yaptı. RKI, ortaya çıkan verilerin aşı kampanyasının ilk 6.5 ayında korona aşısının olağanüstü faydasını kanıtladığını ifade etti. Enstitü, üçüncü korona dalgası sırasında tahmini 38 bin 300 ölümün önüne geçildiğini, 706 bin vaka ve 20 bin yoğum bakım yatışının da önlendiğini vurguladı. Ülkenin dördüncü dalganın henüz başında olduğuna işaret eden enstitü, rakamların mümkün olduğu kadar düşük tutulabilmesi için aşılı nüfus oranının olduğunca çabuk artırılması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan son 24 saatte 3127 yeni vaka görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 91 bin 782 oldu. FRANKFURT