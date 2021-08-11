Sen bari yapma Sinan bey

ÜÇ AY ÖNCE YAKALANDI
FRANKFURT Başsavcısı Sinan Akdoğan
, aralarında Türk avukat Seda Başay Yıldız
'ın da olduğu çok sayıda kişiye iki yıl boyunca NSU 2.0 imzasıyla tehdit mektupları gönderilmesi olayına ilişkin, "Hala cevaplanamayan çok soru var" dedi. Başsavcı, Berlin
'de 3 ay önce yakalanan Alexander M
.'nin (53) dosyası için Kriminal Daire
'nin seferber olduğunu ifade etti.
IRKÇI PAYLAŞIMLARI VAR
BAŞSAVCI Akdoğan, Alexander M.'nin tehdit mektubu gönderdiği kişilerin verilerine nereden ulaştığını öncelikle açıklığa kavuşturmak istiyor. Frankfurter Allgemeine
'nin haberine göre, başsavcıda değerlendirilmesi gereken çok veri var. Öte yandan Alexander M.'nin Yıldız'ın bilgilerini aldığı memurun cep telefonundaki yazışmalarında ırkçı paylaşımlar çıkmıştı.