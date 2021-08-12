Giriş Tarihi: 12.8.2021

Yaşlanmanın şifresini Dr. Seda çözdü

Dört yıldır üzerinde çalışıyordu. Yaşlanmaya yol açan hücre birikimini genetik manipülasyonla durdurmayı başardı. Dr. Seda Koyuncu, pek çok hastalığa çare olacak