Yaşlanmanın şifresini Dr. Seda çözdü

BİLİM DERGİSİNDE YAYINLANDI
ORTADOĞU Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Köln Üniversitesi
Yaşlanma Araştırmaları Merkezi'nde (CECAD) doktora sonrası araştırmacı oldu. Dr. Seda Koyuncu'nun, dört yıldır üzerinde çalıştığı proje ile yaşlanmanın en önemli şifrelerinden biri daha çözüldü. Dr. Koyuncu'nun araştırması, geçtiğimiz hafta dünyanın en saygın bilim dergisi Nature
'da da yayınlandı.
PROTEİNLER MANİPÜLE EDİLİYOR
ÖZEL bir protein sinyalini araştıran Koyuncu, "Bu sinyalin proteinlerin yaşlanma süresini nasıl etkilediğini sistematik şekilde göstermiş olduk" dedi. Koyuncu'nun yürütücülüğünde 5 kişilik ekiple yapılan araştırmaya göre, bağırsak, kas ve nöron hücrelerinde sentezlenen belli tip proteinler, vücutta birikip yaşlanmayı hızlandırıyor. Genetik manipülasyonla proteinlerin birikimi durdurulunca yaşlanma geriliyor. (DHA)
PROTEİNLERİ İNCELİYOR
DR. Koyuncu, bu çalışmada buldukları iki proteinin aslında yaşlanma üzerinde çok ciddi etkileri olduğunu ve bu proteinlerden birinin sindirim sistemini etkileyerek yaşlanmaya yol açtığını söyledi ve "Sadece bu dokuya bile etki etmemizin genel olarak bütün vücut yapısında önemli değişikliklere neden olduğunu söyleyebilirim. Diğer proteinin ise kas ve sinir sistemini etkileyerek yaşlanmayı artırdığını gözlemledik" diye konuştu.
ÇARESİZ HASTALIKLAR İÇİN UMUT DOĞDU
DR. Koyuncu, bu proteinlerin vücutta zamanla birikmesi ile sinir sistemi hücrelerinde kayıplar yaşandığını söyledi ve "Bu da ALS
ya da Huntington
gibi çaresi olmayan ilerleyici nörolojik hastalıkların yanı sıra, kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor. Proteinlerin genetik manipülesiyle bu iki hastalığın yanı sıra diyabet ve kalp damar hastalıklarının yarattığı tahribat da giderilebilecek" dedi.