Kabus geri dönüyor

24 SAATTE 5638 VAKA
ALMANYA
'DA bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü
(RKI), son 24 saatte 5638 koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Rakam son 9 haftanın en yüksek günlük değeri oldu. 17 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 91 bin 834 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüsün yeniden hızla artması, 'Kâbus geri dönüyor' yorumuna neden oldu.
HALK KISITLAMA BEKLİYOR
HALK arasında yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 41'inin sonbaharda temas ve erişim kısıtlaması içeren yeni bir sokağa çıkma yasağı beklentisinde olduğunu ortaya koydu. RTL ve NTV adına Forsa tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 76'sı aşı olmak istemeyenlere 11 Ekim'den itibaren korona testlerinin paralı olmasını doğru buluyor. FRANKFURT
DEMİRYOLUNDA KORKUTAN MANZARA
ALMANYA'DA makinistlerin bu gece yarısına kadar grevde olması nedeniyle sefer sayılarındaki düşüşün vaka sayısına yansıyacağı endişesi hâkim oldu. Trenlerdeki yoğunluk, Hindistan
'ı hatırlattı. Az sayıdaki seferlerde aşırı yoğunluktan mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bu sebepten önümüzdeki günlerde vaka sayılarında patlama yaşanmasından korkuluyor.
YOĞUN BAKIMDA SAYI ARTIYOR
ALMANYA'DA yoğun bakıma alınan koronavirüs hasta sayısında da yükselme yaşanıyor. Şu anda yoğun bakımda 442 hastanın bulunduğu, bu rakamın her 50 yoğun bakım hastasından birinin koronavirüs hastası olduğunu işaret ettiği belirtildi. Öte yandan ülkede insidans rakamı da 27.6'ya yükseldi. Ülkenin en kuzeyinde bulunan Kiel ve Flensburg
'da insidans değeri 90'ı aştı. Bu iki il gibi alarm veren pek çok şehrin bulunması beraberinde ek önlemleri de getirdi.