Avusturya kıyıma başladı

FETÖ
ve PKK'lılar seçim döneminde Türklerin peşine düştü. Avusturya
, terör örgütlerinden elde ettiği hukuki dayanaktan yoksun belgelerle Türk kökenli Avusturyalıları vatandaşlıktan atmaya başladı. Viyana
'da Avusturya vatandaşlığına geçtikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına izinsiz geçiş yaptığı iddia edilen 60 kişiden 24'ünün Avusturya vatandaşlığı iptal edildi.
HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMAZ
MAĞDUR avukatlarından Kâzım Yılmaz, Avusturya'da dayanağı olmayan belgelerle insanların vatandaşlıktan atıldığını dile getirdi. Yılmaz, "Hukuk devletinde yaşıyorsak dayanaksız delillerle vatandaşlık kaybı olmamalı. Türkiye
'yi eleştiriyorsun, ancak böyle hukuka uygun olmayan işlere imza atıyorsun. Türk makamlarına elde edilen belgelerin doğruluğu sorulmadı" diye konuştu.
BELGELER DOĞRULANMADI
YÜKSEK Seçim Kurulu
(YSK
) sitesinden bilgi alındığının ifade edildiğini söyleyen Yılmaz, "Vatandaşlıktan atmaya gerekçe olan sözde YSK belgelerinin gerçek olup olmadığını bilemiyoruz. Belgede nüfus kütüğüne ilişkin bilgiler eksik. Bu da kanuna uygun değil. Çakma site üretilip, bilgiler manipüle edilmiş olabilir. Bakanlık aracılığı ile belgelerin doğruluğu sorulmalıydı" dedi.
MAĞDURİYETİN BOYUTU BÜYÜK
MÜVEKKİLLERİ için üst mahkemeye başvurduğunu belirten Yılmaz, "Bu kişiler vatandaşlıkları ile birlikte oturumlarını da kaybedecek. Çalışma izni oturuma bağlı olduğundan bu izin de düşecek. Her şeyi kanuna uygun yapan işveren bu kişileri işten de atabilir. Dayanaksız belgelerle insanlara böyle mağduriyet yaşatılamaz" şeklinde konuştu.