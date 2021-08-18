Okullar açılıyor ama önlem yetersiz

HAVALANDIRMA YETMEYECEK
YAKLAŞIK 2.5 milyon öğrencinin ders başı yapacağı Kuzey Ren Vestfalya
Eyaleti'nde (NRW) korona önlemlerinin yeterli olup olmadığı gündeme geldi. NRW Öğretmenler Sendikası (GEW), vaka değerlerinin görmezden gelindiğini belirtti. GEW Başkanı Ayla Çelik
, "NRW Okul Bakanlığı, Robert Koch Enstitüsü
'nün tavsiyelerini değerlendirebilecek uzmanlıkta değil" dedi.
GERÇEKÇİ ÇÖZÜM DEĞİL
ÇELİK, NRW Okul Bakanı Yvonne Gebauer
'in, sınıfta bir öğrencide korona vakasına rastlanması durumunda ön ya da arka sırasında bulunan öğrencinin karantinaya alınacağını açıklamasını da eleştirdi. Çelik, çocukların hareketli olduğunu ifade etti ve uygulamanın gerçekçi çözüm olmadığını söyledi. Çelik, eğitim sisteminin kronik finansman sorununun devam ettiğini de belirtti.