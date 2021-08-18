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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Okullar açılıyor ama önlem yetersiz

CENGİZ PARLAYAN
Okullar açılıyor ama önlem yetersiz

Türklerin yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya’da okullar bugün açılıyor. Öğretmenler Sendikası Başkanı Ayla Çelik, korana önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti

HAVALANDIRMA YETMEYECEK
YAKLAŞIK 2.5 milyon öğrencinin ders başı yapacağı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) korona önlemlerinin yeterli olup olmadığı gündeme geldi. NRW Öğretmenler Sendikası (GEW), vaka değerlerinin görmezden gelindiğini belirtti. GEW Başkanı Ayla Çelik, "NRW Okul Bakanlığı, Robert Koch Enstitüsü'nün tavsiyelerini değerlendirebilecek uzmanlıkta değil" dedi.

GERÇEKÇİ ÇÖZÜM DEĞİL
ÇELİK, NRW Okul Bakanı Yvonne Gebauer'in, sınıfta bir öğrencide korona vakasına rastlanması durumunda ön ya da arka sırasında bulunan öğrencinin karantinaya alınacağını açıklamasını da eleştirdi. Çelik, çocukların hareketli olduğunu ifade etti ve uygulamanın gerçekçi çözüm olmadığını söyledi. Çelik, eğitim sisteminin kronik finansman sorununun devam ettiğini de belirtti.
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Okullar açılıyor ama önlem yetersiz
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