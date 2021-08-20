Haberler Avrupa Haberleri Türkiye’nin aşı sertifikasına onay
Giriş Tarihi: 20.8.2021

Türkiye’nin aşı sertifikasına onay

Türkiye’nin aşı sertifikasına onay

Avrupa Birliği, Türkiye’nin koronavirüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldı. Koronavirüs aşılarını Türkiye’de tamamlayanlar, Almanya’ya girişte karantinaya alınmayacak

AB SERTİFİKASI İLE DENK OLACAK
AVRUPA Birliği Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Kovid- 19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı aldığını duyurdu. Kararın bugünden itibaren geçerli olacağına işaret edildi ve üç ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı, AB ülkelerinde de kabul edileceği kaydedildi.

AB ONAYLI AŞI OLUNMASI GEREK
TÜRKİYE'DE ikinci doz aşısını tamamlamış kişilere, COVID-19 Aşı Kartı, e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden veriliyor. AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişiler, alacakları bu sertifika ile seyahatte test veya karantina uygulamasından muaf tutulacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin aşı sertifikasına onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA