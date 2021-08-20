Türkiye’nin aşı sertifikasına onay

AB SERTİFİKASI İLE DENK OLACAK
AVRUPA Birliği
Komisyonu, Türkiye
, Kuzey Makedonya
ve Ukrayna
'nın uyguladığı Kovid- 19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı aldığını duyurdu. Kararın bugünden itibaren geçerli olacağına işaret edildi ve üç ülkenin AB aşı sertifikası
sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı, AB ülkelerinde de kabul edileceği kaydedildi.
AB ONAYLI AŞI OLUNMASI GEREK
TÜRKİYE'DE ikinci doz aşısını tamamlamış kişilere, COVID-19 Aşı Kartı, e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar
(HES) uygulaması üzerinden veriliyor. AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech
, Moderna
, AstraZeneca
ve Johnson and Johnson
olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişiler, alacakları bu sertifika ile seyahatte test veya karantina uygulamasından muaf tutulacak.