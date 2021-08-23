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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Nazar boncuklu evlilik teklifi

Nazar boncuklu evlilik teklifi

Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, sevgilisi Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etti. ‘Evet’ diyen Arfaoui, hediyesi nazar boncuklu kolyeyi hiç çıkarmıyor

EURO 2020 öncesi İtalyan balıkçı köyü Portofino'da tatil yaparken görüntülendiler. Ardından Alaçatı'da aşklarını ilan ettiler. Manchester City'nin Alman milli yıldızı İlkay Gündoğan ile İtalya'da yaşayan Tunus asıllı sevgilisi Sara Arfaoui artık çift olma yolunda da adım attı. İlkay, İtalya'nın Rai 1 televizyonunda moderatör olan ve modellik yapan Sara'ya evlilik teklifinde bulundu. Sara, onlarca gül, yüzük ve nazar boncuklu kolye ile gelen teklife 'evet' yanıtı verdi. Sara Arfaoui, yüzük ile nazar boncuklu kolyeyi hep takıyor.
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Nazar boncuklu evlilik teklifi
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