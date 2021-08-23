Nazar boncuklu evlilik teklifi

EURO 2020
öncesi İtalyan
balıkçı köyü Portofino'da tatil yaparken görüntülendiler. Ardından Alaçatı'da aşklarını ilan ettiler. Manchester City
'nin Alman milli yıldızı İlkay Gündoğan
ile İtalya'da yaşayan Tunus asıllı sevgilisi Sara Arfaoui
artık çift olma yolunda da adım attı. İlkay, İtalya'nın Rai 1 televizyonunda moderatör olan ve modellik yapan Sara'ya evlilik teklifinde bulundu. Sara, onlarca gül, yüzük ve nazar boncuklu kolye ile gelen teklife 'evet' yanıtı verdi. Sara Arfaoui, yüzük ile nazar boncuklu kolyeyi hep takıyor.