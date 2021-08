Kariyerin temeli aileden geliyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde Alman kamu kanalı ARD'den RTL televizyonuna transfer olan Pınar Atalay (43), "Evde her zaman haberleri izlerdik, her gün gazete okurduk ve siyasi meseleleri tartışırdık" dedi. Gala dergisine röportaj veren Atalay, ailesinin dünyada olup bitenle yakından ilgili olduğunu söyleyerek, "Özellikle babamla siyasi meseleleri tartışmaktan zevk alıyorum. Ailem her yayınımı izliyor ve bu beni mutlu ediyor" diye konuştu. Almanya 'nın Lemgo kasabasında doğan Atalay'ın 1970'li yıllarda Almanya'ya göç eden ve mobilyacılık yapan babası Tekirdağlı, terzilik yapan annesi ise Manisalı. FRANKFURT