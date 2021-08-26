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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Kariyerin temeli aileden geliyor

Kariyerin temeli aileden geliyor

Pınar Atalay, Almanya’nın en ünlü haber sunucuları arasına girdi. Kariyerinde ailesinin büyük rol oynadığını anlatan Pınar, “Hiçbir yayınımı kaçırmıyorlar” dedi

EVDE HER ZAMAN HABERLERİ İZLERDİK
GEÇTİĞİMİZ günlerde Alman kamu kanalı ARD'den RTL televizyonuna transfer olan Pınar Atalay (43), "Evde her zaman haberleri izlerdik, her gün gazete okurduk ve siyasi meseleleri tartışırdık" dedi. Gala dergisine röportaj veren Atalay, ailesinin dünyada olup bitenle yakından ilgili olduğunu söyleyerek, "Özellikle babamla siyasi meseleleri tartışmaktan zevk alıyorum. Ailem her yayınımı izliyor ve bu beni mutlu ediyor" diye konuştu. Almanya'nın Lemgo kasabasında doğan Atalay'ın 1970'li yıllarda Almanya'ya göç eden ve mobilyacılık yapan babası Tekirdağlı, terzilik yapan annesi ise Manisalı. FRANKFURT
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Kariyerin temeli aileden geliyor
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