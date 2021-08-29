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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Annelik projelerin önüne geçti

Annelik projelerin önüne geçti

Almanya güzeli seçildikten sonra, pek çok projeye imza atan Aslı Bayram, beyaz perdeye annelik molası verdi. Bayram, “Yakında yeniden ekranda olacağım” dedi

HERKES onu 2005'te Almanya güzeli seçildiğinde tanıdı. Aslı Bayram, güzel seçilmesinin ardından kendini tiyatro, sinema sahnelerinde gösterdi, kitap yazdı. Sessiz sedasız evlenen, İsviçre'ye yerleşen ve Alina isminde kızı olan Aslı, "Kızımın ilk üç senesinde anne olarak yanında olmak, onunla değerli zaman geçirmek istedim. Artık 2022'de proje kabul etmeye başlıyorum. Şu anda yine yabancı birkaç film için teklif aldım. Senaryoları okuma aşamasındayım. Değerlendirip sinema kariyerime devam edeceğim. Pandemi nedeni ile tiyatroyu sürdürmek ise oldukça zordu. İleride yönetmenlik yapma planım da var" dedi.
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Annelik projelerin önüne geçti
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