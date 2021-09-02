Irkçı suçlarda patlama

FAŞİST SALDIRILAR TIRMANIYOR
TEŞKİLATIN yayınladığı 2020 raporunda, ırkçı suçlarda bir önceki yıla kıyasla patlama yaşandığı ortaya çıktı. Hessen
'de 2019'da yaralama ve ölüm barındıran 31 ırkçı saldırı gerçekleştiği belirtilen raporda 2020'de sayının 42'ye yükseldiğine dikkat çekildi. Geçen yıl 1184 ırkçı motivasyonlu sözlü ve yazılı saldırı düzenlendiği, sayının bir önceki yıl 886 olduğu da kaydedildi.
SON BEŞ YILIN EN YÜKSEĞİ
IRKÇI şiddet suçunun zirvesi olarak 4'ü Türk 9 gencin katledildiği Hanau'daki terör saldırısı ile Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin öldürülmesi gösterildi. Hessen Eyalet
İçişleri Bakanı Peter Beuth
, ırkçılıkla savaşmanın önemli olduğuna işaret etti. Bakan, raporun ortaya koyduğu rakamların son 5 yılda en yüksek seviye olduğunu söyledi.