İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan
'ın İtalyan nişanlısı bizden biri olup çıktı. Yıldız futbolcunun milli maçlar için Almanya'da kampta olmasını fırsat bilen Sara Arfaoui
, arkadaşlarıyla İstanbul
'a gitti. Daha önce de Türkiye'ye tatil için giden ünlü model, İstanbul'u adım adım gezdi. Türk lezzetlerine övgü yağdıran Sara Arfaoui'nin yediği mantı, pizza ve içtiği çayı Türkçe olarak yazması dikkat çekti. Ünlü model daha sonra da Instagram'daki pozuna "İyi akşamlar" yazarak Türk bayrağını ekledi. Gönülleri fetheden Arfaoui'ye "İstanbullu gelin" yorumları yapıldı.