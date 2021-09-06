Söder’in büyük korkusu

ŞANSIMIZ AZALIYOR
ALMANYA
'DA genel seçimlere sayılı günler kala Hıristiyan Birlik Partileri
'nin (CDU/CSU) anketlerde SPD'nin 5 puan gerisine düşmesi CSU Genel Başkanı ve Bayyera Başbakanı Markus Söder
'i endişelendirdi. Söder, "Durum gerçekten çok ciddi. Birlik Partileri
'nin bir hükümete katılım şansı giderek azalıyor. Hükümette olmazsak, en zor zamanları yaşarız" dedi.
FARK 5 PUANA ÇIKTI
SÖDER, bu gidişin tersine çevrilmesinin hâlâ mümkün olduğunu belirterek, "SPD-Yeşiller
ittifakını daha önce de gördük. İttifak biterken Almanya beş milyon işsizle neredeyse iflas etmişti. Sola kaymak her zaman işsizliğe yol açar" diye konuştu. Son ankete göre, SPD % 25, CDU/CSU % 20, Yeşiller %16, FDP %13, AfD %12, Sol Parti
%6 destek bulmuş durumda.