Almanya’nın en büyük derdi oldular Faschisten Raus

Araştırmayı, ülkenin en saygın kuruluşları arasında yer alan Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü
gerçekleştirdi. Araştırmayı yapan Prof. Friedbert Geiger, devletin Neo
-Nazileri kararlı şekilde sınır dışı etmesi durumunda, hazinenin yılda yaklaşık 100 milyar euro tasarruf edebileceğini bildirdi. Geiger bunun nedenini de, "Neo- Naziler daha fazla işsiz, şiddete daha meyilli ve eğitim seviyeleri daha düşük" olarak açıkladı.
ÇOĞU İŞSİZ
NEO-NAZİLER ise 1970'li yılların sonlarından bu yana "Auslaender Raus
" (Yabancılar Dışarı) sloganları ile yabancıları ülkeyi ekonomik zarara sokmakla suçluyor. Ancak Prof. Geiger'in yaptığı bu araştırma ülkeyi asıl yabancıların değil, Neo-Nazilerin büyük zarara uğrattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Neo-Nazilerin yüzde 33.4'ü işsiz. Ve bu nüfus ortalamasının üzerinde bir işsizlik oranı anlamına geliyor.
'ASALAK OLARAK DEĞERLENDİRİLİYORLAR'
ARAŞTIRMADA ırkçılar "Alman vergi mükelleflerinin cebinde asalak" olarak nitelendirildi. Irkçılar arasında işsizliğin yüksek olmasının nedeni ise eğitimsizlik olarak açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre ırkçılar Almanca
'yı yeterli ve doğru konuşamıyor. İş bulan ırkçıların ise saygın Almanların işlerini kaybetmelerine neden olduklarına dikkat çekildi. Yani ırkçılar, aynı zamanda işsizliğe de sebep oluyor.
'DEMOKRASİ İSTEMİYORLAR'
PROF. Geiger'in yaptığı araştırmada Neo-Nazi ırkçıların saldırı, kundaklama ve şiddet eylemleri ile Alman yargı ve sağlık sistemine de gereksiz yük oluşturduklarına işaret edildi. Irkçıların yüzde 94'ün Almanya
'nın demokrasisini istemediği ifade edilen araştırmada, Neo-Nazilerin demokrasi yerine faşizm istedikleri kaydedildi.