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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Kadına şiddete tarihi ceza

Mustafa AKBABA
Kadına şiddete tarihi ceza

Münih Eyalet Mahkemesi, Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nın eski futbolcusu Jerome Boateng’i kasten adam yaralama ve hakaretten 1.8 milyon euro para cezasına çarptırdı

Mahkeme, ünlü futbolcunun ikiz çocuklarının annesi olan eski kız arkadaşı Sherin Senler'i darp ettiği gerekçesiyle ünlü futbolcuya 60 gün hapis cezası karşılığında 1.8 milyon euro ceza verdi. Boateng iddiaları yalanlarken, mahkeme Senler'in şiddete maruz kaldığına inandığı gibi, tanık ifadeleri de Boateng'i köşeye sıkıştırdı. Boateng'in Senler'i yumrukladığı, başını ısırdığı, yere savurduğu ve hakaret ettiği belirtiliyor. Savcılık, cezaya az olduğu gerekçesiyle itiraz edeceğini bildirdi. Savcılık, Boateng'in en az 90 gün ceza almasını istiyor. Futbolcu 90 gün ceza alırsa, sabıkalı olacak.
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Kadına şiddete tarihi ceza
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