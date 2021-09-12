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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Laschet’ten birlik çağrısı

Mustafa AKBABA
Laschet’ten birlik çağrısı

Hıristiyan Birlik Partileri’nin başbakan adayı Laschet, kardeş parti CSU’nun “Söder ile daha başarılı olurduk” açıklamasına, “Birlik içinde hareket etmeliyiz” diyerek cevap verdi

Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Markus Blume'nin, "Markus Söder ile daha iyi durumda olurduk" açıklamasına Armin Laschet'ten anında cevap geldi. Armin Laschet (60) seçime iki hafta kala partililere birlik çağrısı yaparak, "CDU ve CSU, buna Markus Söder de dahil, 26 Eylül'ün sonunda bu seçimleri kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

ÇATLAK SES ÇIKMAMASI ÖNEMLI
LASCHET bu tarihe kadar çatlak ses çıkmamasının önemli olduğunu belirtti. CSU Genel Sekreteri Markus Blume (46), şu anda zayıf anket sonuçlarından Laschet'i sorumlu tutmuş ve, "Söder ile daha iyi durumda olurduk" demişti. Manfred Weber de parti olarak aynı gemide bulunduklarını belirterek, "Laschet'i başbakan görmek istiyoruz" dedi.
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Laschet’ten birlik çağrısı
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