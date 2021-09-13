Scholz’dan çifte vatandaşlık sözü

Almanya
'da
26 Eylül'deki genel seçim öncesinde adaylar seçim çalışmalarına hız verdi. Miting alanlarına inen adaylar son iki haftayı iyi değerlendirmek isterken, halkın büyük farkla başbakan görmek istediği Sosyal Demokrat Partili
(SPD) başbakan adayı Olaf Scholz
, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Scholz Mannheim
kentinde yaptığı mitingde SABAH'ın çifte vatandaşlık sorusunu yanıtladı.
'ARTIK GERÇEK'
SABAH muhabiri Fatih Yılmaz
'ın, "Almanya'daki Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık hakları konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Scholz, şöyle cevap verdi: "Almanya'da vatandaşlığa geçenlerin yüzde 50'sinin, bunu köken vatandaşlığını muhafaza ederek yapabildiği artık bir gerçek. Bu nedenle de artık bir dahaki adımı da atmamız gerekiyor."
SCHRÖDER SÖZÜNÜ TUTMUŞTU
SCHOLZ, Almanya'da dünyaya gelen çocukların köken vatandaşlıkları ile Alman vatandaşlığı arasında tercih yapmaması gerektiğini savundu. Scholz, "Bu çocuklar, ailelerinin vatandaşlıklarından bağımsız olmak üzere, Alman vatandaşlığını alırken ailelerinin vatandaşlıklarını da muhafaza edecekler" dedi. SPD, 1998 yılındaki seçimleri kazandıktan sonra Schröder ile vatandaşlık sözünü tutmuştu.
BİONTECH'E ÖVGÜ
400 bin yeni konut sözü veren SPD'nin başbakan adayı, emeklilik yaşının da yükseltilmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. SPD'nin başbakan adayı Scholz aynı zamanda koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech şirketine de övgü yağdırdı. Scholz, "Geleceğimiz, çocuklarımız için araştırmaya, bilime iyi yatırım yapmamız gerekiyor. BioNTech bize tıpta, teknolojide ne yapılabileceğini gösterdi" dedi.
AYRIMCILIĞI SORDU
MİTİNGE katılan Ali Said Güzel
isimli genç, 8 yaşından bu yana Müslümanlara ayrımcılıkla yüzleştiğini belirterek, "Göçmen kökenlilerin, Müslümanların günlük yaşamda, işyerinde, ayrımcılığa uğramamaları, NSU gibi cinayetlerin bir daha tekrarlanmaması için neler yapacaksınız" diye sordu. Scholz bu soruya, "Bu konuda yapılması gereken çok şey var ve bu sorunların çözümü zaman alacak. Irkçılık ve ayrımcılık benim için çok önemli bir konu, bir şeyler yapılması şart ve ilerleme sağlamamız gerekiyor" cevabını verdi.