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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Zeugma mozaiğine servet harcadı

İBRAHİM TAŞ
Zeugma mozaiğine servet harcadı

Leverkusen kentinde Elazığlı işadamı Şahin Esen, 5 bin metrekarelik fayans ve mozaik ürünlerinin satıldığı şirketin showroom bölümüne “Zeugma Çingene Kızı” mozaiği yaptırdı

Almanya'da yaşayan işadamı Şahin Esen, Zeugma mozaiği için 50 bin euronun üzerinde bir harcama yaptı. Esen, "Dünyaca tanınan bir mozaik. Biraz Anadolu esintisi olsun istedim" dedi. 20 uzman personelin 3 hafta boyunca mozaikleri tek tek işlediğini anlatan Esen, "Mozaikte farklı renklerde 50 bin parça kullanıldı. Projeye hem İtalyan kültür bakanlığı, hem de fabrika destek oldu. 90 tane farklı renkte taş var. O taşların uyumu, seçilmesi için aylarca araştırma yapıp uzmanlarla çalıştık. Çok büyük bir el emeği ile müthiş bir şey ortaya çıktı. Kapımız açık. İsteyenler gelip mozaiği görebilir" dedi.
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Zeugma mozaiğine servet harcadı
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