Zeugma mozaiğine servet harcadı

Almanya
'da
yaşayan işadamı Şahin Esen
, Zeugma
mozaiği için 50 bin euronun üzerinde bir harcama yaptı. Esen, "Dünyaca tanınan bir mozaik. Biraz Anadolu
esintisi olsun istedim" dedi. 20 uzman personelin 3 hafta boyunca mozaikleri tek tek işlediğini anlatan Esen, "Mozaikte farklı renklerde 50 bin parça kullanıldı. Projeye hem İtalyan kültür bakanlığı
, hem de fabrika destek oldu. 90 tane farklı renkte taş var. O taşların uyumu, seçilmesi için aylarca araştırma yapıp uzmanlarla çalıştık. Çok büyük bir el emeği ile müthiş bir şey ortaya çıktı. Kapımız açık. İsteyenler gelip mozaiği görebilir" dedi.